Parma küme düştü

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İtalya Ligi'nde Parma, Torino’ya konuk oldu.

Mücadelenin kazananı, Vojvoda'nın 63’üncü dakikada attığı gol ve 1-0'lık skorla Torino oldu.

Bu sonuçla 34 puana ulaşan Torino, alt sıralardaki mücadelesinde rahat bir nefes alırken, 20 puanda kalan Parma ise matematiksel olarak tüm şansını tüketti ve küme düştü.

İtalya'nın köklü ekibi, böylelikle Crotone'nin ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Parma, bu sezon sadece Hellas Verona, Genoa ve Roma'yı mağlup edebilmişti.