Irak Exxon Mobil’ın hisselerini satın alıyor

HABER MERKEZİ

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebar düzenlediği basın toplantısında, Amerikan petrol şirketi Exxon Mobil’ın hisselerini satın alarak Basra petrolünü elde etmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Abdulcebar ayrıca, İran sınırı yakınlarındaki Mansuriye doğal gaz sahasının genişletilmesi için 2.1 milyar dolarlık bir gider tahmin ettiklerini kaydetti.

Irak’ın batısındaki Akas doğal gaz sahasının genişletilmesi hakkında ise Abculcebar, “Fransız Total şirketi ve Amerikan Chevron şirketiyle en yakın zamanda sözleşme yapılacak” dedi.

Irak Petrol Bakanlığı’nın planına göre hükümet, önümüzdeki 5 yıl içinde Basra’daki doğal gaz sahasında üretimi 3 milyar dolara çıkaracak. Bu da üretimin yüzde 40 artması ve günlük doğal gaz üretiminin 1.4 milyar metreküpe çıkması anlamına geliyor.