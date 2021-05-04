Rojava kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

KOBANİ (K24)

Türkiye, Rojava’ya akan Fırat Nehri'nin su seviyesini gün geçtikçe azaltırken, bölgenin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Durumun her geçen gün kötüye gittiğini ifade eden bölge halkı, “Türkiye suyu keserek, topraklarımızı ve tarlalarımızın terk etmemizi istiyor. Susuzluktan ve açlıktan ölmemizi istiyor” diyerek tepki gösterdi.

Rojava’ya akan su seviyesinin azalması bölge halkının içme suyu sıkıntısı çekmesine sebep olmakla birlikte, ekili tarlalara zarar verdiği ifade ediliyor.

Ayrıca su seviyesinin azaltılmasının, bölgedeki tüm yaşam koşullarına büyük zarar verdiği, barajlardaki elektrik üretimini de olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Avukat Ferhad Baqir, “Türkiye daha önce de bunu bölgeye karşı kullandı. Bununla ilgili Türkiye ve Suriye arasında birkaç anlaşma yapıldı. Türkiye, bunu güvenlik meselesi yaparak Kürtlere karşı bir silah olarak kullanıyor” dedi.

27 Ocak 2021’den beri Türkiye, Rojava’ya akan Fırat Nehri'ndeki seviyesini azaltmaya başladı. Türkiye’nin saniyede 500 metreküp su bırakması gerekirken saniyede sadece 200 metreküp su bırakıyor.

Su seviyesinin azaltılmasının devam etmesi durumunda kuraklığın Kobani’yi aşarak Dey ez-Zor’a kadarki bölgeyi etkileyeceği belirtiliyor.