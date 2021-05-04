Haşdi Şabi 30 bin milis için daha maaş istiyor

BAĞDAT (K24)

Şii milis grubu Haşdi Şabi’den Irak Maliye Bakanlığı’na gönderilen yazıda, 30 bin silahlı mensubu için daha maaş talebinde bulunuldu.

Bakanlığa gönderilen yazıda, Irak bütçesinden, 30 bin silahlı Haşdi Şabi mensubu için 382 milyar 239 milyon dinar (258 milyon 108 bin dolar) ayrılması isteniyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu Üyesi Cemal Koçer, “Komisyonumuz ve Irak hükümeti, bütçede Haşdi Şabi mensubu sayısını 166 bin olarak belirlemişti ancak Haşdi Şabi yetkilileri gerçek rakamın 196 bin olduğunu söylüyor” dedi.

Cemal Koçer, gönderilen yazıdan emin olmadıklarını ancak inisiyatifin Irak hükümetinde olduğunu söyledi.

Irak’ın 2021 yılı bütçesinde Haşdi Şabi’nin bütçesi 3 trilyon 294.45 milyar dinar olarak belirlenmişti.