MHP'nin yeni anayasa açıklamasına AK Parti’den destek, CHP'den tepki

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisince hazırlanan 100 maddelik yeni anayasa taslağını açıkladı. Taslağa AK Parti’den destek, CHP’den tepki geldi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısı hakkında, "Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur" dedi.

KILIÇDAROĞLU: GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİKTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Tamamen gündem değiştirmeye yöneliktir, Türkiye’nin gündemi mutfaktır ekonomidir" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilere uzlaşma çağrısında bulunan Bahçeli, "100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı, metin yazımı sonuçlandı" dedi.