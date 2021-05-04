Çiftçiyi kuraklık vurdu: Tarlaların yüzde 80’i kurumak üzere

DİYARBAKIR (K24)

Kuraklık Diyarbakır çiftçisini de olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre önceki yıla oranla yağışların %40 dolayında düşmesi nedeniyle kuru tarım yapılan arazilerin %80’i kuruma tehlikesi altında. Çiftçi ise devletten destek bekliyor.

K24’e konuşan Sur İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir, önümüzdeki birkaç gün içinde yağmur yağmaması halinde, bu yıl hasadın yapılamayacağını söyledi.

Demir, hükümetten çiftçinin desteklenmesini, banka ve kooperatiflere olan borçlarının ertelenmesini ve çiftçilere nakdi destek sağlanmasını istedi:

“Önümüzdeki sene için de çiftçiye şimdiden destek sağlanmalıdır. Çiftçi bankalara, kooperatiflere borçludur. Çiftçi desteklenmezse tefecilerin kıskacına düşer. Geçen sene dönün başına 500-600 kilogram verim aldık. Ankara’dan yetkililer geldi, birlikte tarlalara baktık, kuraklığın etkisinin fotoğrafını çektiler. Biz de destek anlamında iyi bir haberler bekliyoruz. Kuraklığa bağlı olarak bu sene hububat fiyatları da yükselecek.”

Sur ilçesindeki 1 milyon 200 bin dönüm tarım arazisinin sadece 200 bin dönümünün sulak arazi olduğunu ifade eden Demir, baraj suyu kullanımının bölgede yaygınlaştırılmasını istediklerini belirtti.

ÇİFTÇİ SULAMA İÇİN PARA ÖDÜYOR

Diyarbakır’da arazisini Deve Geçidi Barajı suyuyla sulayan çiftçi Remzi Demirel de dönüm başına sulama için 140 TL ödediklerini, bunun da oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Demirel, “Bu sene buğday ve mısır ekimi yaptım. Bu suyu çok bekledik, suyu bize geç verdiler. Toprak suya susamıştı. Traktör, gübre ve mazotu borçla aldık. Devletten destek bekliyoruz. Çiftçi zor durumda ve mağdur. Devletin verdiği destek bizim derdimize derman olmuyor” dedi.

DTSO’DAN ÇAĞRI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) da çiftçiye acil destek paketinin uygulanması çağrısında bulundu. DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde yaşanan kuraklık nedeniyle, tarlaların %80’inde ürün hasadı yapılamayacağını ve çiftçilerin ciddi zararda olduğunu söyledi.

Avşar, “Bu yıl yağışlarda normaline göre %28, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %40 azalma gerçekleşmiş durumda. Bu tüm bölgeler arasında görülen en yüksek azalma. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde bu yıl mart ayında alınan yağışlarda önceki yıla göre %56 azalma yaşandı. Yaşanan bu kuraklık nedeni ile 3 milyon dekar tarım alanı kuraklıktan etkilendi ve binlerce çiftçi bu yıl hasat yapamayacak durumda” diye belirtti.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de yaşanan kuraklık sorununu TOBB Yönetim Kurulu toplantısına taşıdı. Üretim yapan çiftçilerin yüksek girdi maliyetleri nedeni ile son yıllarda oldukça zorlandıklarını, pandemi ve sonrasında ise yaşanan kuraklık nedeni ile de daha büyük zararlar ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Engin Yeşil, bölgede bu yıl ekim yapan tüm çiftçilerin ve sektöre girdi sağlayan işletmelerin karşılaştıkları zararların karşılanması gerektiğini söyledi.