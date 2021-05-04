‘Taliban, ABD güçlerinin çekilmesiyle büyük saldırılar hedefliyor’

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansı, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreciyle birlikte Taliban’ın saldırıların hızla arttığını bildirdi.

Ajansa konuşan yerel yetkililer ve bölge sakinleri, Taliban’ın ülke çapında büyük eylemler hedeflediğini dile getirdi.

Şehirlerde ağır silahların bulunduğuna dikkat çeken Mulla Jan adlı bölge sakini, “Tüm aile üyelerimi odanın bir köşesine götürdüm. Sanki silahlar duvarımızın hemen ardında oluyormuş gibi hissettik. Ayrılmayı göze alabilen aileler kaçtı, ancak Taliban’ın saldırılarından korktuğumuz için bir yere gidemedik” dedi.

Bu arada Taliban mensuplarının Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, AP’ye yaptığı açıklamada Afgan güvenlik güçlerinin oldukça iyi donanımlı ve eğitimli olduklarını ancak uluslararası destek olmadan potansiyel bir Taliban saldırısı karşısında ise hazır olduklarını söyleyemeyeceğini dile getirmişti.

ABD VE NATO ASKERLERİNİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ RESMEN BAŞLAMIŞTI

Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, 1 Mayıs itibarıyla resmen çekilmeye başlamıştı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak Afganistan'ı terk edecek.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son 1 yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığı ifade edilerek, Başkan Joe Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı. ABD'li yetkililer, geçen hafta askeri teçhizatları ülkeden çıkarmaya başladıklarını belirtmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının 14 Nisan'da yaptığı toplantı sonrasında müttefiklerin Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti.

Afganistan'da 10 bine yakın NATO askeri bulunuyor.