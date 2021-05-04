McGurk başkanlığındaki ABD heyeti Kazimi ile görüştü

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk başkanlığındaki ABD delegasyonu, Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile Irak arasındaki işbirliğinin arttırılmasının konuşulduğu görüşmede, özellikle de iki ülke arasındaki stratejik müzakereler ele alındı.

ABD heyetinde McGurk’un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Bakanlık Danışmanı Derek Chollet, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroll yer alıyor.

ABD heyeti Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.

Heyetin Kürdistan Bölgesi’ne gelmesi bekleniyor.

Eski Irak Dışişleri Bakanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminden üst düzey bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini belirtmişti.

ABD delegasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Ortadoğu turuna çıkmıştı.