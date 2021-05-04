Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 805 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 645 Covid-19 testi yapılırken, 805 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 995 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 668 bin 233 Covid-19 testi yapılırken, 153 bin 582 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 131 bin 244 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 68 kişi yaşamını yitirdi.

18 bin 270 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.