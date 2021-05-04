Türkiye’de Covid-19’da son durum

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Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 241 bin 747 kişiye coronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlere göre 28 bin 997 vaka tespit edildi ve 2 bin 483 hasta daha belirlendi.

Verilere göre toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118’e yükseldi.

Son 24 saatte 336 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 41 bin 527’ye çıktı.

Bakanlık, 38 bin 218 kişinin daha iyileştiğini bildirdi.

VALİLİKLERE "PAZAR YERLERİ" GENELGESİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan Türkiye İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “pazar yerleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

Genelgede, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında, temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.

Genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.