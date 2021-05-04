KSDP lideri: Kürdistan Bölgesi’nin siyasi konseye ihtiyacı var

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların siyasi konsey kurması gerektiğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan KSDP Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, “İran’da Uzamnlar Meclisi var ve rehberlik makamından daha çok yetkiye sahip. ABD’de ise Kongre var ve Başkan’dan daha çok yetkiye sahip, İngiltere’de Lordlar Kamarası var. Kürdistan Bölgesi’nde de bence bir yapının kurulması lazım” dedi.

Irak’ta seçim vaktinin yaklaştığını ve seçim yasasının Kürdistan Bölgesi’nin aleyhine olduğunu bildiren KSDP lideri, 2005 yılında gerçekleştirilen Irak genel seçimlerinde Kürtlerin 275 sandalyeden 77’sini kazandığını hatırlattı.

Mahmud, Irak seçim sistemine göre, bazı bölgelerde 2 bin 500 oyla parlamentoda bir sandalye kazanılırken, Kürdistan Bölgesi’nde 40 ve 50 bin oylarla bir sandalyenin elde edildiğini ifade etti.

Irak seçimlerinin belirlenen tarihte gerçekleştirilebileceği konusunda şüpheli olduğunu söyleyen KSDP lideri, “Irak’ta 10 seçim daha yapılsa bile hiçbir şey değişmez ve anayasa uygulanmaz” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün Süleymaniye’ye ziyaret gerçekleştirip siyasi liderlerle bir araya gelmesinin olağan bir durum olduğunu kaydeden KSDP lideri, kısa bir süre önce siyasi parti liderlerinin Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nda bir araya geldiğini ve daha sonra Neçirvan Barzani’nin siyasi partileri ziyaret etme kararı aldığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin anayasa çalışmalarına değinen KSDP lideri, “Bence anayasada Kürdistan Bölgesi’nin sistemi parlamenter sistem olarak belirlenmeli ancak başkan halk oyuyla seçilmeli” diye konuştu.