Politika

Biden’dan ‘Putin ile görüşecek misiniz?’ sorusuna yanıt

ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Umudum ve beklentim bu yönde" açıklamasında bulundu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ABD Joe Biden Rusya Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Biden, Beyaz Saray'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haziran ayında İngiltere'deki G7 ve Belçika'daki NATO zirvelerine katılacağı açıklanan Biden'a bir gazeteci, "Avrupa ziyaretinizde Putin ile görüşecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Biden ise "Umudum ve beklentim bu yönde" yanıtını verdi.

"HİNDİSTAN İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Öte yandan Biden, son günlerde Covid-19 vaka ve ölümlerinin ciddi derecede arttığı Hindistan'a da yardım malzemeleri gönderdiklerini anımsatarak, "Hindistan için yapabileceklerimizi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki AstraZeneca Covid-19 aşılarının hangi ülkelere dağıtılacağının sorulması üzerine ise Biden, bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini ve şu anda detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti.

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