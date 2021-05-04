ABD’den Kuzey Akım-2 mesajı: Tutumumuzda kararlıyız

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Dışişleri Bakanı (ABD) yönetiminin Kuzey Akım-2 boru hattının yapımına kararlılıkla karşı çıktığı konusundaki tutumunda kararlı olduğunu da gündeme getirdi” açıklamasında bulundu.

Price, "Dışişleri bakanları, Rusya, Çin ve İran'ın istikrarı bozucu eylemleri karşısında transatlantik işbirliğinin gerekli olduğunun altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ayrıca bakanların Ukrayna’ya yönelik desteği de ele aldıklarını vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Ocak’ta Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında görev yapan Fortuna boru döşeme gemisi ile KVT-RUS adlı Rus şirketini yaptırım listesine almıştı.

24 Ocak'ta ise ABD tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı açıklanmıştı.

KUZEY AKIM-2 PROJESİ

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım-2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.