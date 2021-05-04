PKK ile TSK arasındaki çatışmalar nedeniyle Kani Masi’de bir köy boşaltıldı

DUHOK (K24)

Kani Masi’deki kaynaklarından edindiği bilgileri aktaran K24 muhabiri, PKK ile TSK arasındaki çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Muhabirimiz, devam eden çatışmalar nedeniyle Kani Masi nahiyesinin sınır köyü olan Keste’nin gece saatlerinde tamamen boşaltıldığı bilgisini verdi.

Yaşam tehlikesi altında olan köylülerin hiçbir şey almadan köyü terk etmek zorunda kaldığını ifade eden muhabirimiz, diğer sınır köylerinde de korkunun hakim olduğunu aktardı.

Berwari Bala bölgesindeki köyde birkaç gündür şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Ayrıca köye yakın noktalarda birkaç askeri üssün kurulduğu da belirtildi.

TSK, PKK güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Çatışmalardan yüzlerce köy etkilenirken, siviller de zarar görüyor.