Eski CENTCOM Komutanı: Kürtler ve Peşmerge olmasaydı elde edilen başarılar olmazdı

ERBİL (K24)

Eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Kürtler ve Peşmerge olmaksızın Uluslararası Koalisyon’un elde ettiği başarının mümkün olamayacağını söyledi.

K24 televizyonunun ‘Haber Odası’ programına katılan CENTCOM Komutanı Joseph Votel, “ABD ve Uluslararası Koalisyon’un 2014 yılından bu yana elde ettiği başarılar Kürtler ve Peşmerge olmasaydı mümkün olmazdı” dedi.

ABD’nin Irak’tan çekilmeyeceğini kaydeden Votel, 2011 yılında yaşanan çekilmenin tekrarlanmayacağını vurguladı.

Votel ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Rojava’daki Kürtlerin terörle mücadelede ödediği bedellere saygı duyduğunu belirtti.

ABD’nin Irak’taki çıkarlarını korumaya bağlı olduğunu dile getiren Votel, Irak’ın ABD için çok önemli olduğunu vurguladı.

ABD’nin Irak’taki diplomatik gücünü artırması gerektiğini ve ABD’nin çıkarlarının korunması için gerekli askeri gücün Irak’ta kalmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Votel, ABD-Irak Stratejik Diyalog sürecinin önemine değinerek, AB ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

ABD’nin Peşmerge’nin dostu olduğunu ve Peşmerge’nin ABD ve Uluslararası Koalisyon için çok önemli olduğunu vurgulayan Votel, Peşmerge ve Kürtlerin desteği olmaksızın Uluslararası Koalisyon’un bugünkü başarısının söz konusu olmayacağını belirtti.

Votel, “Peşmerge ve Kürtler çok iyi müttefiklerimiz ve bu devam edecek” dedi.

Suriye ve Rojava’da Kürtler için siyasi bir çözüm istediklerini söyleyen Votel, ABD’nin kendi güçlerinin Kürdistan Bölgesi ve Rojava’da Kürt güçler tarafından korunduğunu hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.