Politika

Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
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türkiye Türkiye Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan Kral Selman bin Abdulaziz

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı. 

Türkiye, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Suudi Arabistan, Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için diplomatik girişimler başlatmıştı.

 

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