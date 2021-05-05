Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Manchester City
HABER MERKEZİ
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransa'daki mücadelede Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup eden Manchester City, dün de rakibini sahasında 2-0 yenerek finale yükseldi.
İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 11 ve 63’üncü dakikalarda Riyad Mahrez attı.
PSG'de 69'da Di Maria kırmızı kart gördü.
29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final mücadelesinde M.City'nin rakibi, İspanya'daki 1-1 biten maçın rövanşında bugün oynanacak Chelsea- Real Madrid eşleşmesinden galip ayrılan takım olacak.