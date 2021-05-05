Spor

Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği rakibi Paris Saint Germain'i sahasında da 2-0 ile geçerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
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avrupa Manchester City PSG Şampiyonlar Ligi

HABER MERKEZİ

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransa'daki mücadelede Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup eden Manchester City, dün de rakibini sahasında 2-0 yenerek finale yükseldi. 

İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 11 ve 63’üncü dakikalarda Riyad Mahrez attı. 

PSG'de 69'da Di Maria kırmızı kart gördü.

29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final mücadelesinde M.City'nin rakibi, İspanya'daki 1-1 biten maçın rövanşında bugün oynanacak Chelsea- Real Madrid eşleşmesinden galip ayrılan takım olacak. 

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