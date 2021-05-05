Irak sınır muhafızları TSK’nın ilerleyişine karşı 4 nokta kurdu

DUHOK (K24)

Duhok’un Amedi ilçesinden bildiren K24 muhabiri, Irak sınır muhafızlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ilerleyişini durdurmak için 4 askeri nokta kurduğunu aktardı.

Askeri noktaların Badok bölgesindeki Hristiyan köyü Dişiş, Girê Korê’deki Binaviyê köyü, Kevrê Gova’daki Mayê ve Kestê köyü yakınlarında bir yere kurulduğu öğrenildi.

Bölge sakinleri, günlerdir PKK ile Türk ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, yaşanan korkudan dolayı Kestê köyünün tamamen boşaltıldığını söylüyor.

İki haftayı aşkın süredir, Amedi’ye bağlı Kani Masi nahiyesi sınırlarında yaşanan çatışmalar, bölgedeki vatandaşlara ciddi zarar veriyor.

Şimdiye kadar TSK iki kez helikopterle bölgeye asker indirdi ve Kestê ile Hiror köyleri yakınlarında askeri üs kurdu.