DAİŞ Kerkük’te petrol sahasına saldırdı!
KERKÜK (K24)
K24 Kerkük muhabiri, bugün sabaha karşı bir grup DAİŞ’linin Duz ilçesindeki Bay Hasan petrol sahasına saldırıda bulunduğunu bildirdi.
Saldırıda bir polis hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı.
DAİŞ’liler yaklaşık 3 hafta önce de Bay Hasan petrol sahasındaki iki kuyuya saldırı düzenlemişti.
İki gün önce ise Dubiz ilçesindeki petrol sahası çevresinde şüpheli motosikletli kişiler görülmüş, bu kişilerin DAİŞ’li olabileceği bildirilmişti.
DAİŞ’liler son olarak dün Taze Xurmatu ilçesinde Haşdi Şabi milislerine saldırmıştı. Saldırıda 1 milis ölürken, 2 milis de yaralanmıştı.