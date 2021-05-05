İskoçya’da ‘bağımsızlık’ seçimi

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İskoçya, parlamento seçimleri için yarın sandığa gidiyor. 129 üyeli yeni parlamento, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın dağılıp dağılmaması yolunda hayati role sahip olacak.

2014'teki bağımsızlık referandumunda Avrupa Birliği (AB) üyesi Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmaya oy veren ülkede durum Brexit'le değişti.

Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla beraber AB'den ayrılmak zorunda kalan İskoçya'da bağımsızlık talepleri yeniden yükselmeye başladı.

İskoçya yerel yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, yeniden AB üyesi olmak istediklerini ve ikinci kez bağımsızlık referandumuna gideceklerini defalarca dile getirdi.

Partinin seçimlerdeki en büyük vaadi de yeni bir bağımsızlık referandumu oldu.

"İSKOÇYA KARARI, BİZİM ELİMİZDE OLMALI"

SNP'nin Edinburgh seçim bölgesi adaylarından Catriona MacDonald, yaptığı açıklamada, yeni parlamentonun istemesi durumunda, Londra'daki merkezi hükümetin ikinci bir referandum düzenleme talebine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

İskoçların Brexit'i istemediğini kaydeden MacDonald, "AB'den ayrılığın ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi olacağını biliyorduk. Bu etkiyi birçok alanda gördük. Örneğin, balıkçılık endüstrisi Brexit'ten bu yana gerçekten zor günler geçiriyor, AB ile ticarette artık engeller olduğu için ihracat düştü" dedi.

İkinci bağımsızlık referandumuna ilişkin de konuşan SNP adayı, İskoçya'nın geleceğiyle ilgili kararın kendilerinin elinde olması gerektiğini söyledi.

MacDonald, SNP adayı olarak bağımsızlığı desteklediğini ve İskoçya'nın gelecekte başarılı, zengin ve bağımsız bir ulus olacağına inandığını kaydetti.

Merkezi hükümetin olası bir bağımsızlık referandumunda engel çıkarmamasını isteyen MacDonald, "Bu hafta bağımsızlık yanlısı parlamenterlerin çoğunluğu elde etmesi durumunda (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ve İngiliz hükümetinin bu demokratik seçime saygı göstermesini ve mümkün olan en sorunsuz ve kolay şekilde referandum düzenlemek için bizimle birlikte çalışmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU İÇİN İZİN GEREKİYOR

İskoçya'nın bağımsızlığının önündeki en büyük engel, yeni bir referandum düzenlemek için 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın 30. maddesi uyarınca İngiliz Parlamentosu’ndan izin alma zorunluluğu.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Zaten Johnson da Sturgeon'un Brexit sonrası yaptığı resmi talebi reddetti.