Yaşam

Prens Philip’in ölüm nedeni belli oldu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm nedeni “yaşlılık” olarak tespit edildi.
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Prens Philip
Prens Philip
avrupa İngiltere Prens Philip ölüm nedeni

HABER MERKEZİ

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm nedeni açıklandı.

Geçen ay 99 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm kaydında ise “yaşlılık” gerekçesi yer aldı.

Prens Philip'in ölümünde hastalık ya da yaralanma gibi başkaca bir neden görülmedi.

The Telegraph'ın bildirdiğine göre Philip'in ölüm sertifikası, kraliyet tıbbi hanesine başkanlık eden Sir Huw Thomas tarafından onaylandı.

İngiltere'de, doktorların uzun süreli gözlemlerine göre sağlığı giderek kötüleşen 80 yaş üstü hastalar için 'yaşlılık' ölüm nedeni olarak listelenebiliyor.

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