Almanya'da Mele Mustafa Barzani ve Başkan Mesud Barzani adına pul basıldı

BERLİN (K24)

K24’e konuşan Rojavalı Kürt sanatçı Zuheyr Derweş, Ölümsüz Lider Mele Mustafa Barzani ve Başkan Mesud Barzani'nin fotoğraflarının posta pulu olarak kullanılması için yaklaşık iki ay önce Almanya’da resmi girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Almanya Posta Düzenleme Kurumu’nun kendisine olumlu yanıt verdiğini belirten Derweş, mektupların üzerindeki pulların artık resmi olduğunu vurguladı.

Derweş, iki liderin fotoğraflarının olduğu pulları dünyanın her yerine gönderebileceğini ifade ederek, ilk mektubu Hollanda’ya yolladığını söyledi.

Zuheyr Derweş ayrıca, bir grup arkadaşının kendisinin geliştirdiği bu projesini desteklediğini belirtti.

Çocukluğundan beri Mele Mustafa Barzani’nin sevgisiyle büyüdüğünü dile getiren Zuheyr Derweş, “Barzaniler Kürt davası için büyük mücadeleler verdi. Bütün dünya Peşmerge ve Barzanilerin DAİŞ’e karşı mücadele ettiğini gördü” diye konuştu.