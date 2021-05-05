Berberler cepheye giderek Peşmergeleri ücretsiz tıraş etti

DUHOK (K24)

Akre İşçi Sendikası’na bağlı bir grup berber, Başika Cephesi’nde Peşmergeleri ziyaret ederek “Sizinle birlikteyiz” sloganıyla bayram öncesi anlamlı bir destek verdi.

Gönüllü berberlerden biri, “Peşmergelere manevi desteğimizi iletmek için cepheye geldik” dedi.

Bir başka berber de, “Buradaki Peşmergelerin evlerine gitme şansı yok şu an. Nöbette oldukları için biz onlara hizmete geldik. Her türlü hizmete de hazırız” diye konuştu.

Bir diğer berber ise, “Biz cephedeyiz onlar evlerinde oturuyorlar hissine kapılmamaları için buraya geldik. Bu ulusal bir görev” dedi.

Peşmergeler de bu anlamlı destekten mutlu olduklarını belirtti.

Cephedeki bir Peşmerge komutanı, “Çok şükür durumumuz iyi, hiçbir şeye ihtiyacımız olmamasına rağmen bu vatandaşlarımızın anlamlı desteği, bizi mutlu etti” dedi.