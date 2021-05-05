Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde 400’den fazla Rojavalı Covid-19 aşısı oldu

Çoğunluğu Duhok vilayetinde yaşayan Rojavalı göçmen ve mülteciler de Kürdistan Bölgesi’nin aşı programından yararlanıyor.
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Rojavalı mültecilere Covid-19 aşısı
Rojavalı mültecilere Covid-19 aşısı
kürdistan Rojavalı mülteciler Covid-19 aşısı Kürdistan Bölgesi

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan 400’den fazla Rojavalı mültecinin coronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdığı açıklandı.

Rojava’nın Kamışlo kentinden olan Dr. Qani Mihyedin, Covid-19 aşısı yaptıran ilk Rojavalı oldu.

Dr. Qani Mihyedin
Dr. Qani Mihyedin Covid-19 aşısı olurken

Kamışlolu doktor, yıllardır Duhok’taki Domiz Kampı’nda çocukların tedavisini yapıyor.

K24’e konuşan Dr. Qani Mihyedin, “Kürdistan Bölgesi’nin kendi vatandaşları ile mülteciler arasında ayrım yapmamasından gurur duyuyorum. Bütün halkın aşılanmasını umut ediyorum” dedi.

Bugüne kadar mülteciler konusunda sorumluluk almayan Irak hükümeti, mültecilerin aşılanmasına yönelik de hiçbir yardımda bulunmadı.

Hemze
Hemze Reziki

Duhok Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Hemze Reziki, “Bugün bu sınırlar içinde yaşayan herkesi Kürdistan Bölgesi vatandaşı olarak görüyoruz. Aşı randevusunda mülteciler ve göçmenlerin isminin belirtildiği bir seçenek de var. Onlar da başvuru yapabilir. Kamplar Musul Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olduğu için oradan aşı gönderilmesi gerekiyordu ancak şimdiye kadar yollamış değiller. Buna rağmen şimdiye kadar başvuran 400 mülteci aşılandı. Hiçbir ayrım gözetmiyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nde yüzbinlerce göçmen ve mülteci bulunuyor. Herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmayan göçmen ve mülteciler, online başvuru yoluyla Covid-19 aşısı da olabiliyor.

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