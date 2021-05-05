100 DAİŞ’li ailesi Rojava’dan Irak’a dönüyor

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Irak Parlamentosu Ninova Parlamenteri Şêrwan Duberdani, 700 kişiden oluşan 100 DAİŞ’li ailesinin, Rojava’nın Haseke vilayetindeki Hol Kampı’ndan alınarak, Musul’un güneyindeki Cedie Kampı’na yerleştirileceğini söyledi.

Diğer yandan Iraklı yetkililer, çoğunluğu Iraklı olan Hol Kampı’ndaki DAİŞ’li ailelerinin, gelecekte Irak’ın güvenliğini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Iraklı bir polis yetkilisi, DAİŞ’li ailelerinin Irak’a naklinin geçtiğimiz aylardan beri sürdüğünü söyledi.

Al Hurra’ya konuşan yetkili, DAİŞ’in kontrolünde bulunan bir bölgeden yaklaşık 400 ailenin, sınırdaki Qaim kasabasından Irak topraklarına girdiğini belirtti.

Ailelerin bir kısmının para karşılığında kaçakçılar tarafından getirildiğini söyleyen yetkili, bu kişilerin Qaim’e bağlı bir bölgeye yerleştirildiğini ve burada korunduklarını, bir kısmının ise Musul ve Türkiye’ye gönderildiğini kaydetti.

Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Üyesi Abdulxaliq Ezawi ise yeni bir DAİŞ’li kuşağının ortaya çıkmasıyla ilgili uyarıda bulunarak, “Dünya, Hol Kampı’nda yaşananlardan henüz haberdar değil. Binlerce DAİŞ sorumlusu ve mensubu, aileleriyle orada yaşıyor” dedi.

Daha önce çeşitli siyasi çevreler, DAİŞ’li ailelerinin Irak’a naklini, “zaman ayarlı bomba” olarak tanımlamıştı.

Hol Kampı’nda yaşayan 60 binden fazla kişiden 30 bin 738’inin, DAİŞ’li ailesi olan Irak vatandaşı oldukları biliniyor.

Rojava’daki Özerk Yönetim, uluslararası kamuoyuna birçok kez çağrıda bulunarak, DAİŞ’lilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından teslim alınmasını istedi.