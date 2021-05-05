İngiltere’den Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecine destek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Askeri Kıdemli Danışmanı Sammy Sampson başkanlığındaki üst düzey İngiltere askeri heyetiyle bir araya geldi.

Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İngiltere ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

İngiliz heyeti, Uluslararası Koalisyon ve İngiltere’nin DAİŞ saldırılarına karşı Peşmerge Güçleri’ne destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İngiliz heyeti, özellikle Kürdistan Bölgesi dışındaki Kürdistani bölgelerde DAİŞ saldırılarının engellenmesi için Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sürdürdüğü reform sürecinin önemine değinen konuk heyet, özellikle Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformları desteklediklerini dile getirdi.