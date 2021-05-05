Politika

İngiltere’den Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecine destek

İngiltere’nin üst düzey askeri heyeti, ülke olarak Peşmerge Güçleri’ne yardım etmeyi sürdüreceklerini belirterek, Peşmerge Bakanlığı’nda devam eden reform sürecini desteklediğini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Başbakan, üst düzey İngiltere askeri heyetiyle görüştü
Başbakan, üst düzey İngiltere askeri heyetiyle görüştü
kürdistan Mesrur Barzani İngiltere askeri heyet görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Askeri Kıdemli Danışmanı Sammy Sampson başkanlığındaki üst düzey İngiltere askeri heyetiyle bir araya geldi.

Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İngiltere ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

İngiliz heyeti, Uluslararası Koalisyon ve İngiltere’nin DAİŞ saldırılarına karşı Peşmerge Güçleri’ne destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İngiliz heyeti, özellikle Kürdistan Bölgesi dışındaki Kürdistani bölgelerde DAİŞ saldırılarının engellenmesi için Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sürdürdüğü reform sürecinin önemine değinen konuk heyet, özellikle Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformları desteklediklerini dile getirdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar