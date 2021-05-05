Üst düzey ABD heyeti: Başkan Biden Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilere önem veriyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Bakanlık Danışmanı Derek Chollet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ve Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroll’den oluşan ABD heyetini kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve Irak ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın selamlarını ileten heyet, ziyaretlerinin amacının; ABD Başkanı ve hükümetinin, ABD’nin bölgedeki önemli bir müttefiki olan Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri güçlendirmeye verdiği önemi vurgulamak olduğunu belirtti.

Konuk heyet, başta Peşmerge Bakanlığı’nda olmak üzere Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yaptığı reformlardan övgüyle söz etti ve ABD ile Uluslararası Koalisyon’un, terörle mücadelede Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani de Başkan Biden ve ABD hükümetinin desteğine teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nin her alanda ABD’yle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erbil-Bağdat ilişkileri, Irak’ta yapılacak olan seçimler, Irak ile ABD arasındaki stratejik diyalog süreci ve Şengal Anlaşması’nın uygulanması gibi konular da görüşmede ele alındı.