Everest’te Covid-19 vakaları hızla yayılıyor

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Kısa bir süre önce Everest Dağı'na tırmanan Norveçli dağcı Erlend Ness'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, bölgede çadır kuran dağcılar arasında da virüsün yayılmaya başladığı tespit edildi.

​Bölgede bulunan yüzlerce dağcının karlı ve fırtınalı soğuk hava koşullarında enfeksiyonla mücadele ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Nepal hükümeti konunun üzerini örtmekle suçlanıyor. 1 yıllık aradan sonra bölgede başlayan dağcılık faaliyetlerini mayıs ayına kadar sürdürmeyi planlayan hükümet, Everest ana kampında salgının yayıldığına yönelik iddiaları reddederken, şu ana kadar Covid-19 testi pozitif çıkan ve bölgeden tahliye edilen dağcı sayısına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı.

Nepal Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkili olan Mira Acharya ise "Sadece birkaç zatürre vakası duydum. Coronavirüs vakası yok" dedi.

5 Mayıs itibarıyla salgının başından bu yana toplam 351 bin Covid-19 vakasının kaydedildiği Nepal'de, coronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 3 bin 500'e yaklaşmış durumda.