İngiltere heyeti: Kürdistan Bölgesi’nin çıkarları İngiltere için çok önemli

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani ile görüşen İngiliz heyet, Kürdistan Bölgesi’nin istikrar ve çıkarlarının İngiltere için çok önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Mesud Barzani, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Askeri Danışmanı Sammy Sampson başkanlığındaki üst düzey İngiltere heyetiyle bir araya geldi.

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey ve İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton’un da hazır bulunduğu görüşmede Eski Irak Dışişleri Bakanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari ve KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de yer aldı.

Görüşmede İngiliz heyet, Kürdistan Bölgesi’nin istikrar ve çıkarlarının İngiltere için çok önemli olduğunu vurgulayarak, İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın sorunlarını aşmasında rolünü oynamak istediğinin altını çizdi.

Irak ve bölgenin durumunun değerlendirildiği görüşmede, Irak’ta yapılacak seçimler ve terör saldırıları da ele alındı.

Görüşmede konuşan Başkan Barzani, terör örgütü DAİŞ’in askeri açıdan yenilgiye uğratıldığını söyleyerek, DAİŞ’in bitmesi için tüm tarafların çabasının gerektiğini belirtti.

DAİŞ’i ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Başkan Barzani, DAİŞ’e karşı fikirsel, ekonomik ve sosyal mücadele yürütülmesi gerektiğini bildirdi.