ENKS’den uluslararası topluma çağrı: Rejime baskı yapılmalı

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye’de 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

ENKS tarafından yapılan açıklamada, Suriye halkının ve tüm bileşenlerinin yoksulluk, cinayet, yerinden edilme gibi durumlarla karşı karşıya olduğu; halkın üçte ikisinin mülteci durumuna düştüğü ve güvenli alanların kalmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu şartlar altında Suriye başkanlık seçimleri için hazırlıklara başlandı” denildi.

Söz konusu açıklamada, Rojava’da demografinin değiştirilmeye çalışıldığına ve Araplaştırma politikasına hız verildiğine dikkat çekilerek, “Tüm bunlarla birlikte Şam rejimi ırkçı bir politika izliyor” ifadelerine yer verildi.

Şam rejiminin Suriye’deki devrimi olağanüstü koşullarla bastırdığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Suriye muhalefetinin ve devriminin bir bileşeni olarak, uluslararası toplumu Suriye rejimine baskı yapmaya, uluslararası iradeyi adil bir siyasi çözüm uygulamaya çağırıyoruz. Suriye halkının çilesi bitsin, Suriye halkının özgür ve onurlu yaşamasına izin verilsin.”

Suriye Yüksek Anayasa Mahkemesi, yaptığı açıklamada ülkede 26 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde yarışacak adayları açıkladı.

Yapılan açıklamada, Beşar Esad'la birlikte yarışacak 2 aday daha bulunduğu görüldü.

Esad'la birlikte yarışacak diğer isimler ise Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei.

İÇ SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ REKABET YOK

Esad, Haziran 2014’te düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 88’ini alarak kazandı. 10 yılı aşkın bir süredir devam eden 388 bini aşkın insanın ölümüne, on binlerce insanın tutuklanmasına, alt yapının tahrip olmasına, ekonominin bitme noktasına gelmesine ve nüfusun yarısından fazlasının yerlerinden edildiği savaş sebebiyle seçimlerin rekabet yaşanmadan gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçimler 2012’de düzenlenen anayasaya göre yapılırken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Cenevre’de hükümet ve muhalif temsilerin katılımıyla gerçekleşen Anayasa Komisyonu toplantılarından ise sonuç alınamadı.