Üst düzey ABD heyeti: Kürdistan Bölgesi ile var olan ortaklığa bağlı kalacağız

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Bakanlık Danışmanı Derek Chollet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ve Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroll’den oluşan üst düzey ABD heyetiyle bir araya geldi.

Eski Irak Dışişleri Bakanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed ve Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi’nin de yer aldığı görüşmede, ABD heyeti Başkan Joe Biden’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin’in özel selamlarını Başkan Mesud Barzani’ye iletti.

ABD heyeti, geçtiğimiz yıllarda ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, yeni ABD yönetiminin Irak ve bölge sorunlarını çok iyi bildiğini ifade etti.

Heyet, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve diğer müttefiklerle var olan ortaklığa bağlı kalacağını bildirdi.

Başkan Mesud Barzani ise 1990’lı yılların başından itibaren ABD’nin Kürdistan halkı için güvenli bölge oluşturulmasındaki büyük rolünden ötürü teşekkür ederek, DAİŞ’le mücadelede ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra Irak’taki siyasi süreç, erken genel seçimler, Irak’taki siyasi sürecin önündeki engeller, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Irak’ın istikrarı konuların ele alındığı görüşmede, DAİŞ’le mücadele de gündeme geldi.

Başkan Barzani, DAİŞ’in Irak’taki saldırılarının devam ettiğini kaydederek, bunun nedeninin DAİŞ’i ortaya getiren nedenlerin hâlen çözüme kavuşmamış olması olduğunu ifade etti.