Bane’de Kürt kolberlere saldırı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, Bane kentine bağlı Nenor köyünde İran devlet güçleri Kürt kolberlere saldırdı.

İran devlet güçlerinin saldırısı sonucu Mesud Muhammed adlı Kürt kolberin yaralandığı kaydedildi.

Kürt kolberin Nenor köyü sakini olduğu öğrenildi.

Birkaç gün önce de Meriwan kentinde Kürt kolberlere saldırı düzenlenmişti. Saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.