Başbakan’dan kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısına başkanlık etti.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve ilgili bakanların da hazır bulunduğu toplantıda, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele yöntemleri üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kadın haklarını korumaya ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye bağlı olduğunu vurgulayan Başbakan, hükümet ve toplumda kadının konumunu güçlendirerek, iş imkanları oluşturup, yasaları uygulayarak, mahkemeleri güçlendirip daha aktif hale getirerek ve şiddet uygulayanları gözaltına alıp cezalandırarak şiddetle mücadele edileceğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bazı kararların alındığı toplantıda, şiddete karşı mücadelede ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinde medyanın da rolünü oynaması gerektiği ifade edildi.