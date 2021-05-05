Bakanlar Kurulu yolsuzlukla mücadeleyi görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yolsuzlukla Mücadele İçin Ulusal Stratejik Proje taslağı hakkında Kürdistan Bölgesi Temiz Eller Komisyonu Başkanı tarafından sunum yapılırken, yolsuzlukla mücadelenin süreceğine vurgu yapıldı.

Kamu mallarının korunmasının hükümetin programındaki önceliklerden biri olduğunun kaydedildiği toplantıda, Planlama Bakanı Dara Reşid tarafından 2021 yılı bütçesi kapsamında hükümetin gelir ve giderleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kürdistan Bölgesi 2021 yılı bütçe yasa tasarısının değerlendirildiği toplantıda, bütçe yasa tasarısının önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanıp Kürdistan Parlamentosu’na gönderileceği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi’nde Özel Güvenlik Şirketleri yasa taraşının onaylandığı toplantıda, Kürdistan Bölgesi Oluşumlar Bakanı Aydın Maruf, bakanlığın Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.