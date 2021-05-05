Türkiye’de Covid-19 vakalarında ciddi düşüş

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Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 476 kişide Covid-19 tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 229 bin 491 Covid-19 testi yapılırken, 26 bin 476 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 35 bin 464 kişi sağlığına kavuşurken, 356 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 414 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 48 milyon 459 bin 224 Covid-19 testi yapılırken, 4 milyon 955 bin 594 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 4 milyon 589 bin 501 kişi sağlığına kavuşurken, 41 bin 883 kişi yaşamını yitirdi.