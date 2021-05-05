Sağlık

Almanya ve WHO tarafından ‘Küresel Sağlık İzleme Merkezi’ kuruldu

Almanya ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını gibi gelecekteki halk sağlığı tehditlerine hazırlanmak ve bunları önlemek için yeni bir küresel izleme merkezi kurulduğunu duyurdu.
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dünya Almanya WHO Angela Merkel Tedros Adhanom Ghebreyesus Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Almanya ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ‘Küresel Sağlık İzleme Merkezi’ kurduğu açıklandı.

"Salgın ve Salgın İstihbaratı için Küresel Merkez" adı verilen bu kurum, WHO tarafından koordine edilecek ve merkezi Berlin'de olacak.

Merkezin hükümet, akademik ve özel sektörleri bir araya getireceğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Mevcut Covid-19 salgını bize salgınlarla ancak birlikte mücadele edebileceğimizi öğretti" ifadelerini kullandı.

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da "pandeminin küresel sistemlerdeki boşlukları ortaya çıkardığını" söyledi.

ALMANYA 30 MİLYON EURO FON AYIRDI

Almanya'dan yaklaşık 30 milyon euro alacak ve başka yerlerden de fon arayacak olan merkez, WHO ve başka yerlerdeki mevcut izleme mekanizmaları üzerine inşa edilecek.

Kurulacak yeni sistemler arasında 'Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı' ile 'Açık Kaynaklardan Salgın İstihbaratı' bulunuyor.

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