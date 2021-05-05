‘Rojava’ya sadece 645 doz coronavirüs aşısı ulaştı’

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), muhaliflerin kontrolündeki alanlar da olmak üzere Suriye’ye 203 bin doz aşı göndermişti.

Ancak Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Ciwan Mustafa’ya göre, Rojava’ya sadece 645 doz aşı ulaştı.

WHO’nun politikasını eleştiren Dr. Mustafa, “Dünya Sağlık Örgütü adil değil. Suriye’nin kuzeyindeki ve doğusundaki 5 milyondan fazla insanı umursamıyor. Bu davranış bölge halkına hakarettir” dedi.

Mustafa, WHO’nun Rojava’da yayılan salgını önemsemediğini ve yapılan çağrılara rağmen tıbbi malzeme göndermediğine dikkat çekti.

Ayrıca Mustafa, WHO’nun politikalarında adil olması gerektiğini ifade etti.

Idlib ve Halep'in kuzeyindeki yerel yönetimlere, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 21 Nisan'da 53 bin 800 doz AstraZeneca aşısı ulaştırılmıştı.

Öte yandan Rojava’da son 24 saatte 7 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, 44 kişinin testi pozitif çıktı.

Son verilerle birlikte Rojava’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 636’ya, vaka sayısı ise 16 bin 319’a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 1673’e çıktı.