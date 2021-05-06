PKK’den Peşmerge’ye saldırı!

ERBİL (K24)

PKK mensuplarının, Erbil’in Sidekan nahiyesine bağlı Bradost bölgesindeki bir Peşmerge noktasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi.

K24’e konuşan Helgurd Komutanlığı Komutanı Behram Arif Yasin, PKK mensuplarının Bradost’taki Girdxêwet mıntıkasında bir Peşmerge noktasına saldırı düzenlediğini, saldırıda RPG, BKC gibi silahların yanı sıra hafif silahların da kullanıldığını söyledi.

Saldırıya karşılık verildiğini belirten Komutan Arif Yasin, Peşmerge’de herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını kaydetti.