Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
HABER MERKEZİ
Chelsea ile Real Madrid, Stamford Bridge'de karşılaştı.
Ev sahibi Chelsea 28’inci dakikada Alman golcüsü Timo Werner'le 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda eşitlik golünü arayan Real Madrid'in çabaları sonuç getirmezken, İngiliz ekibi 86’ıncı dakikada Mason Mount'la farkı ikiye çıkardı.
Kalan sürede başka gol olmayınca Real Madrid'i toplamda 3-1'le geçen Chelsea, adını finale yazdırdı.
Chelsea finalde bir başka İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Final mücadelesi 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.