DAİŞ Irak ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, DAİŞ mensuplarının Dubiz ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir kontrol noktasına saldırı düzenlediğini, 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

DAİŞ son 3 günde Kerkük’ün 14 farklı bölgesinde saldırı düzenledi.

Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu mevzileri arasındaki bölgede güvenlik boşluğu olması nedeniyle DAİŞ’liler sık sık saldırılar düzenliyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde saldırılarını artıran DAİŞ’le ilgili defalarca uyarılarda bulunmuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, güvenlik boşluğunun doldurulması için Irak hükümetine işbirliği teklifinde bulunsa da bu teklif henüz tam karşılık bulmuş değil.