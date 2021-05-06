AB 5 bin kişilik ‘hızlı müdahale gücü’ kurmayı planlıyor

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Yaklaşık 14 üye ülkenin desteğini alan hızlı müdahale gücü oluşturma planı, 2022’de kararlaştırılacak kapsamlı stratejisinin gözden geçirilmesi kapsamında AB’nin askeri yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

AFP’ye göre isminin açıklanmasını istemeyen AB’li yetkili, “Güvenilir bir güvenlik sağlayıcısı olmak istiyorsak böyle bir hızlı mukabele kuvveti kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor. Bir hava kuvvetine ve muhtemelen bir deniz bileşenine ek olarak 5 bin askere ortak eğitim verip veremeyeceğimizi bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Yetkili, şu anda bu fikir etrafında fikir birliği oluşturmaya ihtiyaç olduğunu da ekledi.

AB savunma bakanlarının, yaklaşık bir yılın ardından ilk yüz yüze yapacağı toplantıda tartışılması beklenen bu plan, bazı AB ülkelerinin ortak bir askeri güç geliştirme çabası kapsamında geliyor.

AB’li yetkiliye göre, öneriyi bugüne kadar destekleyen 14 üye ülke Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya.

AB, 2007’de 5 bin askerden oluşan muharebe grupları oluşturdu, ancak bunlar siyasi ve mali anlaşmazlıklar nedeniyle konuşlandırılmadı.

Ancak ortak bir savunma gücü yaratma isteği son yıllarda ivme kazandı.

İNGİLTERE AVRUPA ORDUSUNA KARŞI

Bir Avrupa ordusunun kurulmasına yol açacak herhangi bir fikre şiddetle karşı çıkan İngiltere’nin AB’den çıkışı, bir miktar askeri ve diplomatik ağırlık kaybedilmesine rağmen, fikre sıcak bakılmasında etkili oldu.

AB’li söz konusu yetkili, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bugünkü toplantıda, şiddet mağduru Mozambik ordusuna yardım etmek için bir AB eğitim misyonu gönderilmesi için baskı yapacağını söyledi.

Yetkili, söz konusu misyonun bu yılın ikinci yarısında konuşlandırılabileceğini ve ülkenin kuzeyindeki radikal unsurlarla savaşırken Mozambik’e teçhizat verilebileceğini de sözlerine ekledi.