Suriye’den Türkiye’ye su kesintisiyle ilgili çağrı

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Suriye Su Kaynakları Bakanı, Türkiye’nin Fırat Nehri üzerinden Suriye’ye akan su miktarını azaltmasına tepki göstererek, müdahil olmaları için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Suriye Su Kaynakları Bakanı Tammam Raad, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin su seviyesini yüzde 50'nin altında düşürdüğünü ifade ederek, bu durumun içme suyu tesislerini ve sulama projelerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Su sorunun yaşanmasının sebebinin Türkiye olduğunu ifade eden Raad, "Türkiye'yi, Suriye ve Irak'ın payına düşen su miktarını bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Suriyeli bakan ayrıca, “Fırat Nehri'nin su akışı normale dönebilmesi için uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları bu konuya müdahale etmeye çağırıyoruz. Durumun bu şekilde devam etmesi, Rakka, Deyr ez-Zor ve Haseke’de kuraklık tehlikesine sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde K24 Kobani muhabiri, Türkiye’nin yaklaşık 3 aydır Fırat Nehri üzerinden akan su miktarını azalttığını, bu durumdan çok sayıda köyün su sorunu yaşadığını aktarmıştı.

27 Ocak 2021’den beri Türkiye, Rojava’ya akan Fırat Nehri'ndeki seviyesini azaltmaya başladı. Türkiye’nin saniyede 500 metreküp su bırakması gerekirken saniyede sadece 200 metreküp su bırakıyor.