Kerkük’te Türkmen milislerle polis arasında çatışma

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, bugün sabaha karşı Haşdi Şabi’nin Türkmen kolu olan ve “Türkmen Cephesi Başkanı korumaları” olarak tanıtan bir grubun, kent merkezinde Kerkük Valiliği yakınlarında Acil Müdahale Polisi’ne ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonrası polisin de karşılık vermesiyle gerginliğin büyüdüğü öğrenildi.

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada, polise ateş açan kişilerin yargı önüne çıkarılması istendi.

Açıklamada, ateş açan kişilerin, Türkmen Cephesi Başkanı’nın korumaları olduğu belirtildi.