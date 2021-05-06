Rojava’da kısıtlamalar uzatıldı

KAMIŞLO (K24)

Rojava'da Özerk Yönetim Yürütme Meclisi Ortak Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge genelindeki kısmi sokağa çıkma yasaklarının 10 gün daha uzatıldığı bildirildi. Söz konusu yasağ 7 ile 16 Mayıs tarihleri arasını kapsayacak.

Alınan kararlara göre, saat 19.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Tüm sınır kapıları kapalı tutulacak, sadece insani ve tıbbi yardımlar ile öğrencilerin gidiş gelişleri için açık olacak.

Taziye çadırları, cami ve diğer ibadethaneler kapalı olacak, tüm etkinlikler ve toplantılar yasaklanacak.

Ayrıca, üniversiteler, kolejler ve diğer tüm eğitim kurumları kapalı olacak.

Kararda, tüm kafeteryalar, kahvehaneler ve pazar yerleri kapalı olacak sadece restoranlara yemek siparişi verilebilecek.

Son olarak açıklamada, tüm vatandaşların tedbir amaçlı belirlenen kurallara uymaları ve maske takmayı ve sosyal mesafeyi ihmal etmemeleri gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Rojava’da sokağa çıkma yasağı 6 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.