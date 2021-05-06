Damat matematik sorusunu çözemedi, düğün iptal edildi

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Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te gerçekleşen bir düğün, matematik sorusu nedeniyle iptal edildi.

Evliliklerin çoğunun ailelerin ayarlamasıyla yapıldığı Hindistan'da, düğün alanına gelen damat, gelin tarafından kendisine sorulan çarpım tablosunu yapamadı.

Bunun üzerine gelin, 'matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini' söyledi. Arkadaşları ve aile üyeleri ise, fikrini değiştirmesi konusunda gelini ikna edemedi.

Gulf News'in haberine göre, gelinin kuzeni, damadın eğitimsiz olduğunu öğrenince şaşırdıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

"Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı."

Her iki taraf da köyün önde gelen vatandaşlarının müdahalesi konusunda anlaştığı için polis herhangi bir soruşturma başlatmadı. Ancak, anlaşmanın bir parçası olarak gelin ve damadın ailelerinin hediye ve mücevherleri iade etmeleri gerekecek.