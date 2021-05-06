Sağlık

Sırbistan’dan Covid-19 aşısı olan vatandaşlarına 25 euro

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılardan herhangi birinin en az bir dozunu yaptıran 16 yaşından büyük vatandaşlarına 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro) yardım yapacaklarını söyledi.
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avrupa Sırbistan Covid-19 aşısı maddi yardım 25 euro

HABER MERKEZİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin 31 Mayıs'a kadar Covid-19 aşısı olanlara verileceğini söyledi.

Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık" dedi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise maddi yardım başvurularının 15 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre, Sırbistan'da şu ana kadar 695 binden fazla Covid-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 6 bin 478'e ulaşmış durumda.

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