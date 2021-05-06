Politika

Bağdat’ta Humeyni, Hamaney ve Süleymani’nin resimleri kaldırıldı

Halkın tepki göstermesi üzerine Irak’ın başkenti Bağdat’ta caddelere asılan Humeyni, Hamaney ve Süleymani’nin resimleri kaldırıldı.
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Bağdat
Bağdat
kürdistan Hamaney Kasım Süleymani Bağdat

HABER MERKEZİ

Bağdat’ın Azemiye Mahallesi sakinlerinin tepkisi üzerine, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi; İran Devrimi lideri Ruhullah Humeyni, İran dini lideri Ali Hamaney ve öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin resimleri caddelerden indirildi.

Çoğunluğu Sünni olan Azemiye Mahallesi sakinleri, resimlerin indirilmesinden memnun olduklarını belirtti.

Irak’ta hakim olan İran destekli Şii Haşdi Şabi milis grubu, İranlı isimlerin resimlerini Bağdat’ın birçok bölgesine asıyor.

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