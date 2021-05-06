Bağdat’ta Humeyni, Hamaney ve Süleymani’nin resimleri kaldırıldı
HABER MERKEZİ
Bağdat’ın Azemiye Mahallesi sakinlerinin tepkisi üzerine, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi; İran Devrimi lideri Ruhullah Humeyni, İran dini lideri Ali Hamaney ve öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin resimleri caddelerden indirildi.
Çoğunluğu Sünni olan Azemiye Mahallesi sakinleri, resimlerin indirilmesinden memnun olduklarını belirtti.
Irak’ta hakim olan İran destekli Şii Haşdi Şabi milis grubu, İranlı isimlerin resimlerini Bağdat’ın birçok bölgesine asıyor.