Biden: Cumhuriyetçiler bir mini devrimin ortasında

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti içinde Donald Trump'a sadık onu sert bir şekilde eleştiren Cumhuriyetçi Konferans Başkanı Liz Cheney arasında yaşanan tartışmayı “mini devrim” olarak nitelendirdi.

Biden, "Görünüşe göre Cumhuriyetçi Parti neyi temsil ettiğini belirlemeye çalışıyor. Ve önemli bir mini devrimin ortasındalar" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmaları kendi partisiyle karşılaştıran Biden, "Uzun süredir Demokratım. İç kavgalar, anlaşmazlıklar yaşadığımız dönemlerden geçtik. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum."

Biden ayrıca, ABD'nin “İki partili sisteme ihtiyacı olduğunu” söyleyerek şunları kaydetti:

"Bir Cumhuriyetçi Parti’ye ve 2 partili bir sisteme ihtiyacımız var. Tek partili bir sisteme sahip olmak sağlıklı değil. Ve bence Cumhuriyetçiler kim olduklarını ve neyi temsil ettiklerini anlamaya çalışmaktan düşündüğümden çok daha uzak."

Cumhuriyetçi Parti'de, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi partinin 3 numaralı ismi olan, hem seçim sonuçlarına ilişkin iddiaları hem de 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı birçok kez Trump'ı suçlayan Liz Cheney'in meclisteki görevinden alınması tartışılıyor.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin ardından partinin meclisteki grup başkan vekili ve 2 numaralı ismi Steve Scalise de 'Cheney'nin söz konusu görevinden alınması' yönünde görüş beyan etti.

Scalise, yazılı bir açıklama yaparak Cheney'nin yerine Trump'ın en güçlü destekçilerinden Elise Stefanik'in aday gösterilmesinin parti birliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan Trump da yaptığı açıklamayla Cheney'nin yerine Stefanik'e tam destek verdiğini açıklamıştı.