Gözlemevi: TSK saldırılarında 20 Suriye vatandaşı öldü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) açıkladığı rapora göre, 2021'in başından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği saldırılarda, Rojava ve Kuzey Suriye'de 7'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 20 sivil hayatını kaybetti.

Açıklamada, Türk askerlerinin iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan Suriyeli sivilleri hedef almaya devam ettiği, bu yılın başından beri Suriye’nin İdlib kenti ile Rojava’nın Haseke kentinde 3'ü çocuk 1'i kadın olmak üzere 13 sivilin vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

SOHR'un raporuna göre, 23 Ocak’ta Türkiye’nin ve desteklediği silahlı grupların Til Rifat’a yönelik düzenlediği saldırıda ise 3'ü çocuk 1'i kadın olmak üzere 4 kişi öldürüldü.

Yine 14 Mart'ta Minbic’e bağlı Zenqel köyüne yönelik saldırıda ise bir çocuk öldürüldü.

Gözlemevi, 19 Mart’ta Ayn İsa’nın doğusunda yer alan Hedriyat köyündeki saldırıda da 1 çocuk ve 1 kadının öldürüldüğünü açıkladı.