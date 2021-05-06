ABD’de kripto para ATM’lerinde artış

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Kripto paralara ilgi giderek artarken ABD’de açılan 355 yeni kripto para ATM'si gelecekte bu ilginin daha da artacağını gösteriyor.

Bitcoin Depot adlı ABD'li şirket şimdi 40 farklı eyalette kapsamını genişletiyor.

Geçen ay 155 ATM’yi piyasaya süren Bitcoin Depot, 355 yeni ATM'yi kullanıma açtı.

Şirketin ATM'leri, hesabı olan bazı kayıtlı kullanıcıların basitçe kripto para birimi edinmesine izin veriyor.

Kullanıcıların kimlik doğrulaması için bir telefon numarası yeterli oluyor.

Atlanta merkezli şirketin tüm dünyada halihazırda 2 bin 500 kripto para ATM'sine sahip olduğu belirtiliyor.

ATM’lerin çoğu ABD'de bulunuyor.

Şirket 2021'de yüzde 200 büyüme bekliyor.